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تطرقت النقاشات لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم

الخريف يرأس وفد السعودية باجتماعات وزراء الصناعة والتجارة

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
الخريف يرأس وفد السعودية باجتماعات وزراء الصناعة والتجارة
المواطن - واس

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ترَأَسَ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وفد المملكة المشارك في اجتماعات لجنة التعاون التجاري الـ65 ولجنة التعاون الصناعي الـ51 لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة صلالة بسلطنة عُمان اليوم، بحضور وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم بن محمد البديوي.

قانون التنظيم الصناعي

وتطرّق اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ51 إلى مناقشة موضوعات عدة، منها: اللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، والضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم والضرائب الجمركية، إضافة إلى مناقشة مقترح أمانة مجلس التعاون الخليجي بشأن إنشاء منصة معلومات إلكترونية تَعنَى بالمشاريع الصناعية الخليجية.

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واطّلعت اللجنة على تقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مصانع المستقبل، وإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، إضافةً إلى مناقشة تقرير نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

لجنة التعاون التجاري

كما شارك الخريف، في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ65 نيابة عن وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حيث تطرّق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس، ويأتي في مقدمتها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية، والقوانين التجارية لدول المجلس، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.

وشارك كذلك في اجتماعي اللقاء التشاوري لوزراء التجارة والصناعة، ورؤساء اتحادات وغرف مجلس التعاون الخليجي؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم القطاعين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى هامش الاجتماعات المنعقدة في مدينة صلالة، شارك الخريف في افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الأول، والذي يهدف إلى التعريف بالمنتجات الوطنية الخليجية، وتشجيع الشركات والمنشآت السعودية والخليجية العاملة في القطاع الصناعي وتحفيزها.

 

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