Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد السعودي ضد أولماليك Icon لقطات لمصرع 4 من فريق الإنقاذ اليوناني بليبيا Icon جندي يقتل زميله ويصيب الآخر بالخطأ داخل الجيش الهندي Icon مقطع فيديو يحدد موقف نيمار من المشاركة أمام نافباخور Icon لحظة سقوط طائرة ومقتل جميع ركابها في البرازيل Icon فيسبوك يفشل في الحد من معلومات كورونا المضللة Icon لقطات لـ غرق المطارات في إنجلترا بسبب موجة طقس سيئ Icon الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا Icon إصابة 8 أشخاص في تصادم ملاهٍ بألمانيا Icon ترامب يفند تصريحات بايدن بشأن 11 سبتمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بداية التدريب يوم الأحد 26 نوفمبر

الخطة الزمنية لبرامج تدريب معهد الإدارة العامة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
الخطة الزمنية لبرامج تدريب معهد الإدارة العامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف معهد الإدارة العامة عن الخطة الزمنية للبرامج التدريبية وبرامج التعاون مع الجامعات للفصل الثاني للعام التدريبي 1445هـ.

وذكر معهد الإدارة العامة، في منشور عبر منصة إكس، أن الترشح للبرامج التدريبية يومي الأحد 17 سبتمبر 2023، والخميس 5 أكتوبر 2023.

قد يهمّك أيضاً
ترتيب مجموعة صربيا بعد هاتريك ميتروفيتش ضد ليتوانيا

ترتيب مجموعة صربيا بعد هاتريك ميتروفيتش ضد ليتوانيا

ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول

ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول

ترشيحات معهد الإدارة العامة

وتابع معهد الإدارة العامة: أما اعتماد الترشيحات فسيكون يومي الأحد 8 أكتوبر 2023، والخميس 12 أكتوبر 2023، وإعلان نتائج الترشح سيكون يوم الأحد 22 أكتوبر 2023.

بداية ونهاية التدريب في معهد الإدارة العامة

وأوضح معهد الإدارة العامة أن بداية التدريب سيكون يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، ونهاية الفصل الأربعاء 21 فبراير 2024.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم