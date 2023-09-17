الخطة الزمنية لبرامج تدريب معهد الإدارة العامة

كشف معهد الإدارة العامة عن الخطة الزمنية للبرامج التدريبية وبرامج التعاون مع الجامعات للفصل الثاني للعام التدريبي 1445هـ.

وذكر معهد الإدارة العامة، في منشور عبر منصة إكس، أن الترشح للبرامج التدريبية يومي الأحد 17 سبتمبر 2023، والخميس 5 أكتوبر 2023.

ترشيحات معهد الإدارة العامة

وتابع معهد الإدارة العامة: أما اعتماد الترشيحات فسيكون يومي الأحد 8 أكتوبر 2023، والخميس 12 أكتوبر 2023، وإعلان نتائج الترشح سيكون يوم الأحد 22 أكتوبر 2023.

بداية ونهاية التدريب في معهد الإدارة العامة

وأوضح معهد الإدارة العامة أن بداية التدريب سيكون يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، ونهاية الفصل الأربعاء 21 فبراير 2024.