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بدء استقبال الرحلات الدولية اعتباراً من عام 2024

الخطوط السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته في مطار البحر الأحمر الدولي

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
الخطوط السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته في مطار البحر الأحمر الدولي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم ـــ وجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا” ـــ عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية العربية السعودية “الخطوط السعودية” و”daa International”، الشركة المشغلة لـ “مطار البحر الأحمر الدولي”، لتصبح “الخطوط السعودية” بموجبها أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي (RSI).

مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

يأتي ذلك حيث يسير مشروع “مطار البحر الأحمر الدولي” في مساره الصحيح ليتم تدشينه هذا العام إلى جانب أول 3 منتجعات في وجهة “البحر الأحمر”، وسيفتتح المطار ابتداءً للرحلات الداخلية من وإلى الرياض، وفي وقت لاحق من وإلى جدة، قبل التوسع لاستقبال الرحلات الدولية اعتباراً من عام 2024، بحسب بيان صحافي.

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وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: “في عام 2016، وضع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030، رؤية لوطن مزدهر، وكان يعرف أنه وجهة عالمية يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم لتجربة أفضل ما في الثقافة السعودية والتعرف على كرم الضيافة المحلية والطبيعة الساحرة”.

وأضاف باغانو: “لن يكون هبوط أول رحلة تجارية في “مطار البحر الأحمر الدولي”، مصدر اعتزاز لـ “البحر الأحمر الدولية” وحسب، بل سيكون علامة فارقة للسعودية في سعيها نحو جعل هذه الرؤية واقعاً، ولهذا كان من المناسب أن تكون “الخطوط السعودية”، الناقل الوطني للمملكة، هي أول من يعمل على تشغيل رحلاته من وجهتنا”.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ “الخطوط السعودية” بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى “مطار البحر الأحمر الدولي”، كما توفر هذه الاتفاقية إطار عمل للجهات الثلاث لإجراء أبحاث مشتركة حول استخدام وقود الطيران منخفض الكربون ووقود الطيران المستدام في “مطار البحر الأحمر الدولي”، كما سيتم تقييم استخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي “الكهربائية” للحد من الانبعاثات الناتجة عن السفر الجوي إلى الوجهات التي تطورها “البحر الأحمر الدولية”.

مصدر فخر

وعلَّق الكابتن إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي لـ “الخطوط السعودية”، قائلاً: “تمثل اتفاقية اليوم فصلًا جديداً في تاريخ الطيران بالسعودية، ومشاركتنا كأول شركة طيران تشغل رحلاتها من “مطار البحر الأحمر الدولي” هي مصدر فخر لنا جميعاً، وستعزز الاتفاقية مكانتنا في المملكة، وستسمح لنا بالتعاون مع “البحر الأحمر الدولية” وشركة “daa Intl” لتعزيز السياحة وتعزيز مكانة البلاد في مجال الطيران الدولي”، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف كوشي: “ستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز العلاقة القائمة بين “البحر الأحمر الدولية” وشركة “daa Intl”، والتي تعمل كمشغل لـ “مطار البحر الأحمر الدولي”، كما ستواصل شركة “daa Intl” إدارة المطار والعمل مع “الخطوط السعودية” في مختلف الأنشطة، مثل تخصيص بوابات المطار والكاونترات”.

بالمقابل، عبَّر نيكولاس كول، الرئيس التنفيذي لشركة “daa Intl” قائلاً: “مطار البحر الأحمر الدولي هو بوابة جديدة للمسافرين لتجربة عجائب السعودية، ومن خلال تقديم خبرتنا الاستثنائية في إدارة المطارات، وسنعمل مع “البحر الأحمر الدولية” و”الخطوط السعودية” لضمان تقديم أفضل تجربة لجميع المسافرين عبر مطار البحر الأحمر الدولي”.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح 3 منتجعات في وجهة “البحر الأحمر” خلال هذا العام بجانب افتتاح المرحلة الأولى من مطار البحر الأحمر الدولي. وخلال الفترة القادمة سيتم افتتاح 13 فندقاً إضافياً كجزء من المرحلة الأولى، وعند اكتمال المشروع بحلول عام 2030، ستضم الوجهة 50 منتجعاً، توفر ما يصل إلى 8,000 غرفة فندقية وأكثر من 1,000 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية. وستشمل الوجهة أيضاً مراسٍ فاخرة وملاعب جولف وخدمات مأكولات ومشروبات والعديد من المرافق الترفيهية الأخرى.

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