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انطلقت من الرياض لمدة ساعتين

الخطوط السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
الخطوط السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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دشنت الخطوط السعودية أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ويأتي ذلك امتداداً لأولوية التشغيل الجوي للناقل الوطني إلى وجهات المستقبل تحقيقاً لسعيها بأن تكون أجنحة رؤية السعودية 2030، حيث تم في وقت سابق التشغيل إلى مطار خليج نيوم.

تفاصيل الرحلة

وغادرت أولى الرحلات من الرياض بالرقم SV1571 في تمام الساعة 10:50 صباحاً واستغرقت ساعتين، فيما تمت جدولتها على شبكة رحلات الخطوط السعودية بواقع رحلتين من الرياض ومثلها من مطار البحر الأحمر يومي الخميس والسبت.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أن التنسيق والأداء التكاملي بين الخطوط السعودية وشركة البحر الأحمر الدولية وشركة daa International المشغلة لمطار البحر الأحمر الدولي، قد أثمر عن تأسيس بيئة عمل مثالية متكاملة في المطار وفق أعلى معايير الجودة وبما يعزز من تجربة السفر للضيوف عبر توفير الكوادر البشرية المؤهلة وتأمين كافة المعدات والتجهيزات اللازمة للتشغيل مع الحرص على توفير الخدمات الإلكترونية الذاتية للضيوف.

تمكين الرحلات المستدامة

يشار إلى أن ما يميز الشراكة بين الخطوط السعودية وشركة البحر الأحمر الدولية، هو التعاون المشترك بين الجهتين لتمكين الرحلات المستدامة بما يشمل كافة الإجراءات الأرضية والجوية مستهدفين بذلك الريادة في مجال الاستدامة في صناعة الطيران.

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