الخطوط السعودية تعلن فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدقق حسابات.
2- مُدقق تقنية المعلومات.
3- أخصائي الخزينة.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المالية.
– المحاسبة.
– القانون.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– علوم الحاسب.
– نظم المعلومات.
– الهندسة.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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