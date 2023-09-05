الخطوط السعودية تعلن فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.