الخلود يخطف تعادلًا قاتلًا من الاتحاد بنهاية الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والخلود بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان العميد سجل الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي روبيرتو كوريا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 18.

ونجح بعد ذلك فريق الخلود في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني ماريانو فازكيز في الدقيقة الأربعين.

وتقام المباراة بين الفريقين حاليًّا على ملعب نادي الحزم في الرس.