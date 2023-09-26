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في دور الـ 32 من كأس الملك

الخلود يخطف تعادلًا قاتلًا من الاتحاد بنهاية الشوط الأول

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
الخلود يخطف تعادلًا قاتلًا من الاتحاد بنهاية الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والخلود بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان العميد سجل الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي روبيرتو كوريا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 18.

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ونجح بعد ذلك فريق الخلود في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني ماريانو فازكيز في الدقيقة الأربعين.

وتقام المباراة بين الفريقين حاليًّا على ملعب نادي الحزم في الرس.

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