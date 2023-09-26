الخلود يخطف تعادلًا قاتلًا من الاتحاد بنهاية الشوط الأول

حريق يلتهم محال تجارية بحي السليمانية بجدة ولا إصابات أبل تطرح نظام التشغيل macOS Sonoma 255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير تخفيضات أوبك+ ترفع أسعار خامات النفط الثقيلة عالميًّا موعد نشاط بحر العرب وتكون الأعاصير مروجو مخدرات ومخالفون للذوق العام بقبضة رجال الأمن سكني: لا يزال العمل قائمًا لإيداع مبالغ الدعم فراس البريكان: جئت لإثبات ذاتي في الأهلي ظهور نادر لأيقونة هوليوود بروس ويليس بعد إصابته بالخرف 8 إنجازات لـ ريف بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030
انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والخلود بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان العميد سجل الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي روبيرتو كوريا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 18.
ونجح بعد ذلك فريق الخلود في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني ماريانو فازكيز في الدقيقة الأربعين.
وتقام المباراة بين الفريقين حاليًّا على ملعب نادي الحزم في الرس.
هدددددف!
الهدف الأول للاتحاد عن طريق روبيرتو دياز⚽️🔥
الخلود 0 × 1 الاتحاد#أغلى_الكؤوس#الخلود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/iHdXCeYy6m
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
هدددددف!
الخلود يتعادل مع الاتحاد (1-1)⚽️🔥#أغلى_الكؤوس#الخلود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/6Tr4sKkJC2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023