الخليج يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز ثمين ضد الأخدود

حقق نادي الخليج فوزًا ثمينًا قبل قليل على نادي الأخدود بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن.

فوز ثمين

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب خالد ناري الهدف الوحيد للفريق الأصفر في الدقيقة الـ 61 ليُصبح رصيد النادي 8 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.