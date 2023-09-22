الخليج يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز ثمين ضد الأخدود وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان 7000 علم ترفرف في سماء الرياض احتفاءً باليوم الوطني أهازيج وأزياء شعبية في احتفال اليوم الوطني بالدرعية الفيحاء يصعد 4 مراكز بثلاثية في الرياض الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني أمير قطر مبنى إمارة تبوك يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 عناصر من داعش بتركيا صورة وتعليق.. نحلم ونحقق صاحب بنيان جسدي ضخم .. معلومات عن حكم مباراة النصر ضد الأهلي
حقق نادي الخليج فوزًا ثمينًا قبل قليل على نادي الأخدود بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب خالد ناري الهدف الوحيد للفريق الأصفر في الدقيقة الـ 61 ليُصبح رصيد النادي 8 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
هدددددف!⚽
خالد ناري يسجل الهدف الأول للخليج من علامة الجزاء⚽
الأخدود 0 × 1 الخليج#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الخليج | #SSC pic.twitter.com/bOxfoICzYv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023