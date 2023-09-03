الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

واصل نادي الشباب نتائجه المخيبة، بالخسارة أمام نادي الخليج بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن.

فوز ثمين لـ الخليج

الشباب تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب إياجو دوس سانتوس في الدقيقة العشرين، ثم تعادل اللاعب منصور حمزي لنادي الخليج في الدقيقة الـ 40.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الخليج هدفين عبر كل من البرتغالي فابيو مارتينيز والمصري محمد شريف في الدقيقتين الـ 68 والـ 81.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الخليج 5 نقاط في المركز الـ 12 بينما تجمد رصيد نادي الليث عند نقطتين في المركز الـ 17 وقبل الأخير.