Icon

إعدام جماعي لـ 5 ملايين طائر كالويليا بتنزانيا Icon الخليج يعبر العدالة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك Icon استخدام أي منتج دوائي مرهون بتسجيله لدى الغذاء والدواء Icon بروق قوية تضيء سماء شرق جدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق Icon ريال مدريد يستعيد توازنه بهدفين في لاس بالماس Icon المرور: أمنوا على سياراتكم قبل الأحد القادم Icon أبها وهجر يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول Icon الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد العدالة Icon معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 وجهة ملهمة بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

الخليج يعبر العدالة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
الخليج يعبر العدالة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج ضد العدالة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023/ 2024، بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

تقدم الخليج ضد العدالة

وبدأت مباراة الخليج ضد العدالة التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف في الدقائق الأولى، ولكن دون جدوى.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مروجين وإحباط تهريب الأقراص المحظورة بالشمالية وعسير

ضبط مروجين وإحباط تهريب الأقراص المحظورة بالشمالية وعسير

لقطات لأول محطة رسمية لإطعام قطط الشوارع في السعودية

لقطات لأول محطة رسمية لإطعام قطط الشوارع في السعودية

الخليج ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وضغط أصحاب الأرض بقوة لهز الشباك، قبل أن ينجح رودريغيز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 36 من تسديدة، لتشتعل المباراة من الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وكاد الفريق الضيف أن يسجل التعادل عند الدقيقة 43، إلا أن الكرة اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد العدالة بنتيجة 1/ 0.

نجم الخليج رودريغيز
رودريغيز

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، قبل أن يسجل سامسوندين أورو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 96، لتنتهي المباراة بفوز الخليج ضد العدالة.

وتأهل أصحاب الأرض إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتنتظر جماهيره القرعة المقرر إقامتها في وقت لاحق اليوم، لمعرفة منافسه.

الخليج في كأس الملك
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج
أخبار رئيسية

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية...

أخبار رئيسية
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

وظائف
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل

وظائف
كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !
السعودية اليوم

كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة...

السعودية اليوم
سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد
آخر الاخبار

سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد

آخر الاخبار
ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة
أخبار أمنية

ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم...

أخبار أمنية
منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية
آخر الاخبار

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها...

آخر الاخبار
نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن
حصاد اليوم

نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6...

حصاد اليوم