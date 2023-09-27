الخليج يعبر العدالة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج ضد العدالة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023/ 2024، بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

تقدم الخليج ضد العدالة

وبدأت مباراة الخليج ضد العدالة التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف في الدقائق الأولى، ولكن دون جدوى.

وضغط أصحاب الأرض بقوة لهز الشباك، قبل أن ينجح رودريغيز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 36 من تسديدة، لتشتعل المباراة من الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وكاد الفريق الضيف أن يسجل التعادل عند الدقيقة 43، إلا أن الكرة اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد العدالة بنتيجة 1/ 0.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، قبل أن يسجل سامسوندين أورو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 96، لتنتهي المباراة بفوز الخليج ضد العدالة.

وتأهل أصحاب الأرض إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتنتظر جماهيره القرعة المقرر إقامتها في وقت لاحق اليوم، لمعرفة منافسه.