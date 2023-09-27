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في كأس خادم الحرمين الشريفين

الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد العدالة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد العدالة
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج ضد العدالة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

تقدم الخليج ضد العدالة

وبدأت مباراة الخليج ضد العدالة المقامة على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف في الدقائق الأولى، ولكن دون جدوى.

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الخليج ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وضغط أصحاب الأرض بقوة لهز الشباك، قبل أن ينجح رودريغيز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 36 من تسديدة، لتشتعل المباراة من الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

الخليج ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وكاد الفريق الضيف أن يسجل التعادل عند الدقيقة 43، إلا أن الكرة اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد العدالة بنتيجة 1/ 0.

نجم الخليج رودريغيز
رودريغيز

الفريقان يسعيان للفوز

ومن المتوقع أن يبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف آخر وتسهيل مهمته في التأهل، فيما سيسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في تعديل النتيجة وعدم استقبال هدف جديد.

 

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