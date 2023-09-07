الخميس أكثر أيام العام سخونة في بريطانيا

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بريطانيا، أن اليوم الخميس هو أكثر أيام العام حرًّا في البلاد حتى الآن، فيما أظهرت بيانات أولية أن درجات الحرارة بلغت 32.6 درجة مئوية في جنوب شرق إنجلترا.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أكد مكتب الأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة شهدتها البلاد هذا العام كانت 32.2 درجة مئوية وسُجلت مرتين في يونيو، مما يجعله أكثر شهور يونيو سخونة على الإطلاق في بريطانيا.
وتابع رئيس مكتب الأرصاد الجوية، ستيفن رامسديل، أن درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة لهذا الوقت من العام؛ بسبب الضغط العالي في جنوب شرقي البلاد.
وأردف ستيفن رامسديل: الظروف كانت مواتية بالفعل في معظم أنحاء إنجلترا وويلز لقدوم الموجات الحارة، ومن المرجح أيضًا أن يستمر تعرض مناطق من إسكتلندا وإيرلندا الشمالية لبعض الارتفاع في درجات الحرارة في غير أوانه.
واختتم مكتب الأرصاد الأسبوع الماضي، أن بريطانيا تشهد ثامن أحر صيف منذ عام 1884.