الداخلية تحتفي باليوم الوطني بعروض عسكرية برية وبحرية

تشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (93) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

وتقيم وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية عروضًا ومسيرات عسكرية برية وبحرية من قوات أمنية مشتركة من جميع قطاعات الوزارة، وفعاليات ومعارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وأبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور المملكة وتترجم شعار المناسبة (نحلم ونحقق)، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.

فعاليات وعروض

وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، تقيم وزارة الداخلية بمدينة الرياض احتفالات اليوم الوطني الـ (93) تحت عنوان “عز الوطن2” في واجهة روشن، خلال الفترة من 6 – 9 ربيع الأول 1445هـ الموافق 21 – 24 سبتمبر 2023م من الـ(4) مساءً حتى الـ(10) مساءً، إضافة إلى عدد من الفعاليات والعروض في الميادين العامة بمدن ومحافظات المملكة.

لوحة إبداعية باللون الأخضر

من جهة أخرى، تكتسي مباني وزارة الداخلية وإمارات المناطق وقطاعاتها الأمنية اللون الأخضر، ابتهاجًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ (93)، حيث تتشكل لوحة إبداعية من ألوان علم المملكة.