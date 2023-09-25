الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

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اختتمت وزارة الداخلية، فعاليات “عز الوطن 2″، والمعرض المصاحب ضمن فعالياتها في احتفالات اليوم الوطني الـ (93) للمملكة.
وشملت الفعاليات عروضًا للفرقة الموسيقية ومسيرات عسكرية من قوات أمنية مشتركة من جميع قطاعات الوزارة، إضافة إلى معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي، وذلك في واجهة روشن بمدينة الرياض، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.
https://x.com/moisaudiarabia/status/1706043357862961543?s=46