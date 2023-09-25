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شملت الفعاليات عروضًا للفرقة الموسيقية

الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً باليوم الوطني الـ 93
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت وزارة الداخلية، فعاليات “عز الوطن 2″، والمعرض المصاحب ضمن فعالياتها في احتفالات اليوم الوطني الـ (93) للمملكة.

مسيرات عسكرية

وشملت الفعاليات عروضًا للفرقة الموسيقية ومسيرات عسكرية من قوات أمنية مشتركة من جميع قطاعات الوزارة، إضافة إلى معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي، وذلك في واجهة روشن بمدينة الرياض، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه.

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يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

 

https://x.com/moisaudiarabia/status/1706043357862961543?s=46

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