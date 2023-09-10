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تحت عنوان أمان ونماء

الداخلية تستعرض المشاريع التقنية بمعرض سيتي سكيب العالمي

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
الداخلية تستعرض المشاريع التقنية بمعرض سيتي سكيب العالمي
المواطن - فريق التحرير

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تشارك وزارة الداخلية، ضمن معرض “سيتي سكيب العالمي”، تحت عنوان “أمان ونماء”، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.

جناح وزارة الداخلية

ويستعرض جناح وزارة الداخلية، المشاريع التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة وأمن البيئة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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وسيحظى زوار الجناح، بالتعرف على استثمار وزارة الداخلية للتقنية وتسخيرها لخدمة الإنسان وتطوير رأس المال البشري، لتقديم خدمات ذات جودة عالية للأفراد ولقطاعي الحكومة والأعمال من خلال “أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة”، واستعراض خدمة بوابة “سلامة” الإلكترونية لخدمة منشآت القطاع الخاص عبر تسهيل إجراءات التراخيص كافة إلكترونيًا.

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