الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي

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استعرضت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، لزوار معرض سيتي سكيب العالمي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بوابة سلامة الإلكترونية، لمواكبة التطور في تعاملات الدفاع المدني وتحقيق المستهدفات بالتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص، بهدف اختصار الوقت والجهد للمستثمرين.
واطلع زوار جناح وزارة الداخلية، على الخدمات التي تقدمها البوابة لمنشآت القطاع الخاص، بهدف رفع مستوى السلامة في السعودية وتقليل المخاطر، وتسريع إجراءات طلب الرخصة من المستثمر، واختصار الوقت المستغرق لإصدار ترخيص الدفاع المدني، وأتمتة وتوحيد إجراءات تراخيص السلامة، وتمكين أصحاب المنشآت من إدارة ملفات أنشطتهم التجارية إلكترونيًّا، وتوفير قائمة معتمدة بالشركات والمؤسسات الخاصة بالسلامة والمصاعد.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.