الخطوط السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته في مطار البحر الأحمر الدولي المنتخب السعودي يصل الرياض ارتفاع عدد رخص المحامين في السعودية بنسبة 315% الداخلية تشارك بمعرض سيتي سكيب بعدة محاور تهم المستثمر والمواطن والزوار توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35% بدءًا من مارس المقبل إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه 10 دقائق بالمدينة المنورة افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا مشهد مؤلم.. شاب ليبي يعثر على جثة والدته بعدما جرفتها السيول إحباط عمليتين لترويج المخدرات بجدة والقصيم تحذير من موجة غبار على منطقة مكة حتى الـ 9 مساء
أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، أن وزارة الداخلية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي تحت عنوان “أمان ونماء” بعدد من المحاور المهمة.
وقال الربيعة، لصحيفة “المواطن“، إن الوزارة تشارك بعدد من المحاور، وهذه المحاور تهم المستثمر وكذلك المواطنين وزائري المملكة.
وأضاف “تنقسم هذه المحاور إلى عدة أقسام، منها قسم يختص بالتقنيات المستخدمة في حفظ الأمن، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقدم فيها، قسم آخر يهتم بمبادرات جودة الحياة وعدد من المبادرات الناجحة مثل مراكز العمليات الأمنية 911 .
وتابع “أن جناح الوزارة يستعرض أيضًا عددًا من التقنيات الخاصة بالمدن الآمنة، والتقنيات المستخدمة في ذلك، والتحول الرقمي لخدمات وزارة الداخلية وما يخص أبشر وأبشر شركات على وجه الخصوص”.