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تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقدم فيها ومبادرات جودة الحياة

الداخلية تشارك بمعرض سيتي سكيب بعدة محاور تهم المستثمر والمواطن والزوار

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
الداخلية تشارك بمعرض سيتي سكيب بعدة محاور تهم المستثمر والمواطن والزوار
المواطن - فريق التحرير

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أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، أن وزارة الداخلية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي تحت عنوان “أمان ونماء” بعدد من المحاور المهمة.

الداخلية تشارك بمعرض سيتي سكيب

وقال الربيعة، لصحيفة “المواطن“، إن الوزارة تشارك بعدد من المحاور، وهذه المحاور تهم المستثمر وكذلك المواطنين وزائري المملكة.

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تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضاف “تنقسم هذه المحاور إلى عدة أقسام، منها قسم يختص بالتقنيات المستخدمة في حفظ الأمن، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقدم فيها، قسم آخر يهتم بمبادرات جودة الحياة وعدد من المبادرات الناجحة مثل مراكز العمليات الأمنية 911 .

أبشر وأبشر شركات

وتابع “أن جناح الوزارة يستعرض أيضًا عددًا من التقنيات الخاصة بالمدن الآمنة، والتقنيات المستخدمة في ذلك، والتحول الرقمي لخدمات وزارة الداخلية وما يخص أبشر وأبشر شركات على وجه الخصوص”.

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