الداخلية تعرض جهاز التأشيرة السياحية لزوار معرض سيتي سكيب

تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لزوار معرض سيتي سكيب العالمي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، جهاز التأشيرة السياحية وآلية التقديم عليها عند الوصول من منافذ السعودية الدولية البرية والبحرية والجوية.

إجراءات التأشيرة السياحية

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية، بالتعرف على إجراءات التأشيرة السياحية للدخول إلى السعودية وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، وتوضيح المؤهلين للتأشيرة عند الوصول للسعودية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية المملكة 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.