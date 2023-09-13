Icon

الشؤون الإسلامية تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بجوائز تبلغ 7 ملايين ريال Icon الاتحاد يختار ملعبه في دوري أبطال آسيا Icon الداخلية تعرض جهاز التأشيرة السياحية لزوار معرض سيتي سكيب Icon ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة Icon أبرز أرقام موديست قبل الانتقال للأهلي المصري Icon الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبار القدرات العامة Icon 8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي Icon دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا Icon الخطوط السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته في مطار البحر الأحمر الدولي Icon المنتخب السعودي يصل الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع المشاركة في الفعاليات السياحية

الداخلية تعرض جهاز التأشيرة السياحية لزوار معرض سيتي سكيب

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
الداخلية تعرض جهاز التأشيرة السياحية لزوار معرض سيتي سكيب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لزوار معرض سيتي سكيب العالمي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، جهاز التأشيرة السياحية وآلية التقديم عليها عند الوصول من منافذ السعودية الدولية البرية والبحرية والجوية.

إجراءات التأشيرة السياحية

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية، بالتعرف على إجراءات التأشيرة السياحية للدخول إلى السعودية وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، وتوضيح المؤهلين للتأشيرة عند الوصول للسعودية.

قد يهمّك أيضاً
ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية خارج السعودية

ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية خارج السعودية

اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال

اختفاء 45% من مساحة درنة في ليبيا بسبب إعصار دانيال

وزارة الداخلية

 

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية المملكة 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان