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تصل سرعتها إلى 88 كيلومترًا في الساعة

الداخلية تعرض طائرة الدرون لرصد الإشعاع والمواد الكيماوية بمعرض سيتي سكيب

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
الداخلية تعرض طائرة الدرون لرصد الإشعاع والمواد الكيماوية بمعرض سيتي سكيب
المواطن - واس

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تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، لزوار معرض “سيتي سكيب العالمي” بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، طائرة “الدرون”، التي تُستخدم في رصد الإشعاع والمواد الكيماوية عن طريق جهاز مثبت في قاعدة الطائرة يرتبط مباشرة بجهاز لوحي، بهدف تحليل وتفسير البيانات بعد القياس.

الطائرة المزودة بكاشفات إشعاعية

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على الطائرة المزودة بكاشفات إشعاعية وكيماوية وكاميرا وجهاز لتحديد الموقع، وآلية عمل الجهاز عبر رصد أشعة جاما، والمواد الكيمائية، للتأكد من خلو أي موقع من الغازات السامة، ويمكنها التحليق على ارتفاع (2) كيلومتر عموديًا، ومسافة (7) كيلومترات أفقيًا، وبسرعة تصل إلى (88) كيلومترًا في الساعة، وتحتوي على إطار خارجي مغطى بألياف الكربون لمقاومته للمواد الإشعاعية، ومزودة بـ (8) محركات.

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يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في السعودية، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.

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