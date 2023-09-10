الداخلية تعرف زوار معرض سيتي سكيب بخدمات الوزارة الإلكترونية

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في وزارة الطاقة الداخلية تستعرض المشاريع التقنية بمعرض سيتي سكيب العالمي وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول عروض مارڤل الحية تنطلق في السعودية لأول مرة 4 جهات تستعرض الفرص الاستثمارية بمكة في معرض سيتي سكيب طيران ناس يطلق 6 رحلات مباشرة إلى أديس أبابا من الرياض وجدة الدفاع المدني ينفذ تجربة إطلاق صافرات الإنذار بتبوك الأربعاء توضيح من حساب المواطن بشأن الإفصاح عن دخل التابع
دشّن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، جناح الوزارة المشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي”، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 13 سبتمبر الحالي.
ويستعرض جناح وزارة الداخلية الذي يحمل شعار ” أمان ونماء”، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، والتعريف “بمبادرة طريق مكة”، إحدى مبادرات الوزارة الرائدة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة وأمن البيئة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز التطور الذي شهدته وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على خدمات الوزارة الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة “أبشر” عبر أكثر من 350 خدمة، ومراكز العمليات الأمنية (911).
يذكر أن “سيتي سكيب العالمي” يُعد المعرض العقاري الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في السعودية، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.