الداخلية تعلن بدء التوظيف والابتعاث للجنسين في برنامج المدن الطبية

أعلنت وزارة الداخلية عبر (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن فتح باب التوظيف والابتعاث للرجال والنساء بالمجالات (الإدارية والصحية والطبية) في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

– وظائف صحية

– وظائف طبية

– فرص ابتعاث وإيفاد.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/3/2هـ عن طريق الرابط التالي اضغط هنا ويستمر التقديم حتى الخميس 1445/3/13هـ.