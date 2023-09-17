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الداخلية تعلن بدء التوظيف والابتعاث للجنسين في برنامج المدن الطبية

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
الداخلية تعلن بدء التوظيف والابتعاث للجنسين في برنامج المدن الطبية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية عبر (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن فتح باب التوظيف والابتعاث للرجال والنساء بالمجالات (الإدارية والصحية والطبية) في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية
– وظائف صحية
– وظائف طبية
– فرص ابتعاث وإيفاد.

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طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/3/2هـ عن طريق الرابط التالي اضغط هنا ويستمر التقديم حتى الخميس 1445/3/13هـ.

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