الداخلية تعلن بدء التوظيف والابتعاث للجنسين في برنامج المدن الطبية

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أعلنت وزارة الداخلية عبر (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن فتح باب التوظيف والابتعاث للرجال والنساء بالمجالات (الإدارية والصحية والطبية) في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف صحية
– وظائف طبية
– فرص ابتعاث وإيفاد.
يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/3/2هـ عن طريق الرابط التالي اضغط هنا ويستمر التقديم حتى الخميس 1445/3/13هـ.