الدحيل القطري قريب من ضم كوتينهو

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي بات قريبًا من الانتقال لنادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.
وذكر الإعلامي الإيطالي ” فابريزيو رومانو” أن اللاعب البرازيلي رفض الانتقال لنادي بيشكتاش التركي وريال بيتيس الإسباني مفضلًا الذهاب لفريق الدحيل.
وعانى اللاعب البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي أستون فيلا حيث سجل هدفًا وحيدًا في 22 مباراة خلال موسم 2022/2023.
وسبق للاعب البرازيلي اللعب مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.