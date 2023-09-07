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الدحيل القطري قريب من ضم كوتينهو

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
الدحيل القطري قريب من ضم كوتينهو
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي بات قريبًا من الانتقال لنادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

كوتينهو رفض الدوريين التركي والإسباني

وذكر الإعلامي الإيطالي ” فابريزيو رومانو” أن اللاعب البرازيلي رفض الانتقال لنادي بيشكتاش التركي وريال بيتيس الإسباني مفضلًا الذهاب لفريق الدحيل.

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وعانى اللاعب البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي أستون فيلا حيث سجل هدفًا وحيدًا في 22 مباراة خلال موسم 2022/2023.

فيليب كوتينهو - أستون فيلا

وسبق للاعب البرازيلي اللعب مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

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