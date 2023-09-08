الدحيل القطري يعلن رسميًا ضم البرازيلي كوتينهو

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وقع نادي الدحيل القطري مساء اليوم الجمعة مع البرازيلي فيليب كوتينهو على سبيل الإعارة من نادي أستون فيلا الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وذكر الموقع الرسمي للدحيل عبر الإنترنت أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا سيمثل الفريق حتى نهاية موسم 2023/2024 وسيشارك مع الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا.
وذكر الإعلامي الإيطالي ” فابريزيو رومانو” أن اللاعب البرازيلي رفض الانتقال لنادي بيشكتاش التركي وريال بيتيس الإسباني مفضلًا الذهاب لفريق الدحيل.
وعانى اللاعب البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي أستون فيلا حيث سجل هدفًا وحيدًا في 22 مباراة خلال موسم 2022/2023.
وسبق للاعب البرازيلي اللعب مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.