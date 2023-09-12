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الدرع العربي والإنماء طوكيو تعلنان موافقة ساما على صفقة الاندماج

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
الدرع العربي والإنماء طوكيو تعلنان موافقة ساما على صفقة الاندماج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركتا الدرع العربي والإنماء طوكيو مارين عن صدور موافقة البنك المركزي السعودي أمس على صفقة الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة به.

إتمام صفقة الاندماج

وأكدت شركة الدرع العربي في بيان على تداول اليوم الثلاثاء، أن إتمام صفقة الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في كل من شركة الإنماء طوكيو وشركة الدرع العربي على صفقة الاندماج.

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جاء ذلك إشارة الى إعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بتاريخ 15 يونيو 2023 بشأن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين وحيث اتفقت الشركتان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية “صفقة الاندماج”، وحيث نص الإعلان السابق على أن صفقة الاندماج خاضعة لعدة شروط وموافقات من ضمنها الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وغيرها من الجهات المختصة،.

شروط الإضافة

فيما قالت الإنماء طوكيو مارين إن صفقة الاندماج تخضع لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الإنماء طوكيو وشركة الدرع العربي.

وبينت بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاتفاقية المذكورة أعلاه في حينه.

 

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