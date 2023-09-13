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توقعات بهطول أمطار غزيرة حتى الاثنين

الدفاع المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات السيـول

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
الدفاع المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات السيـول
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس حتى الإثنين المقبل.

أمطار غزيرة حتى الاثنين

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

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سيول وبرد

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل القنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومناطق المدينة المنورة ونجران.

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