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مع توقعات بهطول أمطار غزيرة بدءًا من الغد

الدفاع المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات السيول

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
الدفاع المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات السيول
المواطن - فريق التحرير

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

تعليمات وسائل الإعلام

كما حثت المديرية العامة- في بيان- على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق، ابتداءً من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

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أمطار غزيرة وسيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ونجران، ويتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

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