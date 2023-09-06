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رغم صعوبة المكان وشدة الرياح

الدفاع المدني يحاصر الحرائق المندلعة في منطقة جبلية وعرة بالباحة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
الدفاع المدني يحاصر الحرائق المندلعة في منطقة جبلية وعرة بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت قرية عشبة في محافظة المندق بالباحة، اليوم الأربعاء، نشوب حريق في مناطق جبلية وعرة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مقطع فيديو يرصد دخانًا كثيفًا في المنطقة الجبلية، وسط محاصرة فرق الدفاع المدني للحرائق المندلعة.

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الرياح سبب انتشار الحريق

من جانبه، نشر المصور الفوتوغرافي ناصر شنان على حسابه بمنصة “إكس”، مقطع فيديو للحرائق التي نشبت في المندق، معلقًا بالقول “نشب في ساعات صباح اليوم الأربعاء حريق ضخم في محافظة المندق – قرية عشبة وذلك نتيجة احتراق الأشجار والأعشاب”.

وأضاف “زادت شدة الرياح من انتشار الحريق واتساع رقعته”.

فيما أظهرت الفيديوهات، مباشرة قوات الدفاع المدني الحادث، التي تمكنت من السيطرة عليه.

صعوبة المكان

فيما قال عمار الكناني “الحمد لله على سلامة أهلنا في قرية عشبة.. وشكرًا لرجال الدفاع المدني على كل ما قاموا به من مجهودات لإخماد الحريق رغم صعوبة المكان”.

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