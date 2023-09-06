الدفاع المدني يحاصر الحرائق المندلعة في منطقة جبلية وعرة بالباحة

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شهدت قرية عشبة في محافظة المندق بالباحة، اليوم الأربعاء، نشوب حريق في مناطق جبلية وعرة.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مقطع فيديو يرصد دخانًا كثيفًا في المنطقة الجبلية، وسط محاصرة فرق الدفاع المدني للحرائق المندلعة.
من جانبه، نشر المصور الفوتوغرافي ناصر شنان على حسابه بمنصة “إكس”، مقطع فيديو للحرائق التي نشبت في المندق، معلقًا بالقول “نشب في ساعات صباح اليوم الأربعاء حريق ضخم في محافظة المندق – قرية عشبة وذلك نتيجة احتراق الأشجار والأعشاب”.
وأضاف “زادت شدة الرياح من انتشار الحريق واتساع رقعته”.
فيما أظهرت الفيديوهات، مباشرة قوات الدفاع المدني الحادث، التي تمكنت من السيطرة عليه.
فيما قال عمار الكناني “الحمد لله على سلامة أهلنا في قرية عشبة.. وشكرًا لرجال الدفاع المدني على كل ما قاموا به من مجهودات لإخماد الحريق رغم صعوبة المكان”.
نشب في ساعات صباح اليوم الاربعاء حريق ضخم في محافظة المندق – قرية عشبة وذلك نتيجة احتراق الأشجار والأعشاب
وزادت شدة الرياح من إنتشار الحريق واتساع رقعته pic.twitter.com/4xdmFFzocO
— ناصر شنان (@sfari_com) September 6, 2023
فرق الدفاع المدني تحاصر الحرائق المندلعة في منطقة جبلية وعرة بمحافظة #المندق التابعة لمنطقة #الباحة pic.twitter.com/Nld75bKieJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 6, 2023