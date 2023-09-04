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مطالبة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة

الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت معدات ووسائل الإطفاء بجازان

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت معدات ووسائل الإطفاء بجازان
المواطن - فريق التحرير

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رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة جازان.

مخالفة سلامة

وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن إعاقة معدات ووسائل الإطفاء والتي تعد مخالفة سلامة واضحة.

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ودعت المديرية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.

حملات رقابية دائمة

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.

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