الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت معدات ووسائل الإطفاء بجازان إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على جازان حتى الـ10 مساءً روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول سيرجيو راموس يكشف وجهته الجديدة اليوم إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط العقاري والمشتري أو المستأجر زحام طرق الرياض يتواصل مع عودة المدارس والمواطنون يشتكون ميسي يترك بصمة جديدة مع إنتر ميامي حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدفعة 70 لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا أكاديمية طويق تعلن عن 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً
رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة جازان.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن إعاقة معدات ووسائل الإطفاء والتي تعد مخالفة سلامة واضحة.
ودعت المديرية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.
وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.