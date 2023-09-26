الدفاع المدني يخالف منشأة تعيق الوصول لصندوق الحريق بالجوف

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رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة الجوف.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق، وهي مخالفة سلامة واضحة توجب العقوبة.
ودعت المديرية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.
وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.