الدفاع المدني يخالف منشأة لتغطية كاشف الدخان بالباحة

رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة الباحة.

مخالفة سلامة

وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن تغطية كاشف الدخان، والتي تعد مخالفة سلامة واضحة.

ودعت المديرية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.

أهمية كاشف الدخان

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة، ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، ومنها كاشف الدخان، لتفادي وقوع خسائر في الأرواح وتعجيل عمليات الإخلاء.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن كاشف الدخان يعمل على التنبيه بوجود حريق بالمبنى في وقت مبكر، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت، ويسهل اكتشاف موقع الدخان والإنذار بوقوع حريق، مايساعد على سرعة مكافحته.