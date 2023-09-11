الدفاع المدني يخالف منشأة لم تطبق السلامة بمخارج الطوارئ عبدالرحمن العبود يبدأ برنامجه اللياقي الجيومكانية تعلن خارطة السعودية الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة فيفا: عبدالله المعيوف يعرف معنى التألق بمونديال الأندية الجمهور يتوقع عدد أهداف رونالدو في أبطال آسيا التجارة تحذر مستخدمي جينسيس G90 وهيونداي Azera من خلل فني خطير التكافؤ شعار وديات السعودية وكوريا الجنوبية يورجن كلوب يكشف أكبر نجاح في مسيرته الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم المنتخب السعودي يسعى لاستعادة توازنه ضد كوريا الجنوبية
رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بالمنطقة الشرقية.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية، والتي تعد مخالفة سلامة واضحة.
ودعت المديرية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.
وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.