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مطالبة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة

الدفاع المدني يخالف منشأة لم تطبق السلامة بمخارج الطوارئ

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
الدفاع المدني يخالف منشأة لم تطبق السلامة بمخارج الطوارئ
المواطن - فريق التحرير

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رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بالمنطقة الشرقية.

مخالفة سلامة

وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية، والتي تعد مخالفة سلامة واضحة.

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ودعت المديرية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.

حملات رقابية دائمة

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.

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