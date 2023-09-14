Icon

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon التعليم: توجيه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري Icon بالفيديو.. هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية Icon الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة Icon وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف Icon جامعة أم القرى تُعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا Icon عمومية وادي مكة للتقنية وشركاتها التابعة تعتمد القوائم المالية لعام 2022م Icon الإحصاء: 2% معدل التضخم السنوي في أغسطس Icon جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة Icon الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم ثبوت إدانتهما وأقرا بما نسب إليهما

الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفذت وزارة الدفاع حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة

وتفصيلًا، صدر عن وزارة الدفاع اليوم البيان التالي:

قد يهمّك أيضاً
مضاربة بأحد مقاهي الرياض

مضاربة بأحد مقاهي الرياض

خطيب المسجد الحرام: الجهل في الدين تربة خصبة لنشأة الإلحاد

خطيب المسجد الحرام: الجهل في الدين تربة خصبة لنشأة الإلحاد

نص بيان وزارة الدفاع

بيان وزارة الدفاع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في كتابه المُبين: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً} صدق الله العظيم.

امتثالاً بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه”، ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية، والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق؛ فإن هذا الواجب يعظُم إذا كان الشخص حاملاً شرف الخدمة العسكرية.

وحيث أقدم كلٌ من (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية، على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.

وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كل الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.

تنفيذ الحكم

وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم الخميس 29/ 2/ 1445هـ بقيادة منطقة الطائف.

ووزارة الدفاع إذ تُعلن عن ذلك؛ لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم، وضحوا بدمائهم؛ حفظاً لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرةً في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار