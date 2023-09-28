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للمرة الرابعة على التوالي

الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الخميس، عن استضافة بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب 2023” في الدمام رسميًا.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد في الدمام

وتُقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في المنطقة الشرقية “الدمام”، للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن نظمت ذات البطولة في أعوام 2019، 2021 و2022.

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ومن المقرر أن يُشارك في النسخة الـ16 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، 12 فريقاً، يمثلون 10 دول، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي السعودية، الخليج والنور.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي سيشارك فيها الفريقان، بعد أن شارك النور في النسخة التي أُقيمت في جدة 2021، فيما شارك الخليج في النسخة الـ15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022، وحقق فيها المركز السادس عالميًا.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
كأس البطولة

الفرق المشاركة في البطولة

ويشارك في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، أندية ماجديبورج الألماني “حامل لقب النسخة الماضية”، كيلسي البولندي بطل قارة أوروبا، النجمة البحريني بطل قارة آسيا، والأهلي المصري بطل قارة إفريقيا.

كما يُشارك سان فرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والوسطى، كال هيت الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي، وجامعة كوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى بطل الدوري السعودي “الخليج“، ووصيفه “النور”.

الخليج
فريق اليد بنادي الخليج

وتشهد بطولة العالم للأندية لكرة اليد، مشاركة فريقين مرشحين من الاتحاد الدولي للعبة، وهما برشلونة الإسباني، وفوكس برلين الألماني، إلى جانب الكويت الكويتي بطل البطولة العربية.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد 3
الفرق المشاركة – المصدر @sahfksa

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