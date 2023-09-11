التكافؤ شعار وديات السعودية وكوريا الجنوبية يورجن كلوب يكشف أكبر نجاح في مسيرته الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم المنتخب السعودي يسعى لاستعادة توازنه ضد كوريا الجنوبية فرق لا تخسر بعد التقدم بالنتيجة في دوري روشن الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 81 نقطة لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال ضبط 25 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي المغرب يشيع ضحايا زلزال الحوز والبحث عن الناجين مستمر
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدمام سجلت اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدمام تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.
وأضاف أن الأحساء جاءت في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت القيصومة في المركز الثالث بواقع 45 مئوية.
وجاءت الرياض وبريدة في المركز الرابع تسجيل 44 درجة مئوية، فيما حلت المدينة المنورة ووادي الدواسر في المركز الخامس بـ43 مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.