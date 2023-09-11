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بواقع 47 درجة مئوية

الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدمام سجلت اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

الدمام تتصدر

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدمام تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.

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وأضاف أن الأحساء جاءت في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت القيصومة في المركز الثالث بواقع 45 مئوية.

وجاءت الرياض وبريدة في المركز الرابع تسجيل 44 درجة مئوية، فيما حلت المدينة المنورة ووادي الدواسر في المركز الخامس بـ43 مئوية.

الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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