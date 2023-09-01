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ليساوي عدد موظفي السفارة الدنماركية في موسكو

الدنمارك تطلب من موسكو خفض عدد موظفي سفارتها

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
الدنمارك تطلب من موسكو خفض عدد موظفي سفارتها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الخارجية الدنماركية الجمعة أنها طلبت من روسيا خفض عدد العاملين في سفارتها في كوبنهاغن، خصوصًا بسبب محاولات روسية ضمّ طلبات ضباط الاستخبارات إلى طلبات الحصول على تأشيرة.

مفاوضات شاقة

وبناءً على ذلك، سيتوجب على السفارة الروسية في كوبنهاغن خفض عدد موظفيها ليساوي عدد موظفي السفارة الدنماركية في موسكو، وفق الخارجية الدنماركية التي أشارت إلى أنها أبلغت السفير الروسي لديها فلاديمير بابين بهذا الطلب.

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واتُّخذ هذا القرار بعد مفاوضات شاقة بين البلدين بشأن التأشيرات الممنوحة لموظفي السفارات.

وأردفت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان لم تسفر المفاوضات عن نتائج بسبب محاولات روسيا المتكررة ضمّ طلبات التأشيرات لضباط الاستخبارات في إطار هذه المفاوضات.

بحلول 29 سبتمبر

وعمليًّا، سيحقّ للسفارة أن يكون لديها خمسة دبلوماسيين وعشرون موظفًا في الإدارة والخدمات الفنية.

وتابعت الوزارة: قرار اعتماد المساواة بين موظفي السفارتين يعني أن السفارة الروسية يجب أن تخفض عدد موظفيها الحاليين، على أن تنجز هذه العملية بحلول 29 سبتمبر.

في إبريل 2022، طردت الدنمارك 15 دبلوماسيًّا روسيًّا اتُّهموا بالعمل لصالح الاستخبارات الروسية.

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