“الدواء”: نقل 17 مليون سهم من كبار المساهمين إلى “رملة القابضة”

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبیة أنھا تلقت، أمس الثلاثاء، الموافق 5 سبتمبر 2023م، موافقة هيئة السوق المالية على نقل أسهم كل من كبار المساھمین محمد سعد بطي الفراج السبیعي، وعبدالله سعد بطي الفراج السبیعي، وحصة بنت سعد بن بطي الفراج السبیعي، ونوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي، والبالغ عددھا 17 مليون سھم ممثلة ما نسبته 20% من شركة الدواء.

شركاء رملة القابضة

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم الأربعاء، إن هذه الأسهم سيتم إیداعھا في المحافظ الاستثماریة الخاصة لذات المساھمین باعتبارهم الشركاء الحالیین لشركة رملة القابضة بحسب نسب ملكیتھم الحالیة وذلك في إطار تنظیمي، مما سیترتب عليه تغییر في قائمة كبار الملاك في شركة الدواء حال إتمام عملية نقل الأسهم.

مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 19.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11410.98 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.