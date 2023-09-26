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بالتزامن مع حفل تدشين القناة

الدوسري عن أرقام السعودية الآن: لا نزال في بداية المشوار

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
الدوسري عن أرقام السعودية الآن: لا نزال في بداية المشوار
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير الإعلام، سلمان الدوسري، عن الأرقام التي حققتها قناة السعودية الآن، خلال 48 ساعة من انطلاقة القناة التي كانت يوم 23 سبتمبر بالتزامن مع اليوم الوطني.

أرقام حققتها القناة خلال 48 ساعة

وقال وزير الإعلام في منشور بمنصة إكس: خلال الاحتفال بإطلاق قناة السعودية الآن؛ أعلن زملائي اليوم عن أهم الأرقام التي تحققت خلال 48 ساعة من انطلاقة قناتكم، +60 تغطية ميدانية في 16 منطقة 50 ساعة بث مباشر 32 مراسلًا ميدانيًّا، ولا نزال في بداية المشوار.

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افتتحت بفعاليات اليوم الوطني

وافتتحت القناة بثها بتغطية مباشرة على الهواء لاحتفالات وفعاليات الوطن بذكرى يومه المجيد على أنغام الأناشيد الوطنية.

ودشّنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، قناة السعودية الآن المتخصصة في تغطية الأحداث والمناسبات الرسمية والترفيهية في المملكة.

الهدف من قناة السعودية الآن

وتستهدف قناة السعودية الآن نقل التطور الذي تشهده المملكة حاليًّا في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات، والمؤتمرات، المحلية والإقليمية والدولية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والترفيهية كافة، إذ تضع القناة بين يدي المشاهد الأحداث التي تعكس التطور المتسارع الذي تعيشيه المملكة وحجم الفعاليات الهائل الذي تشهده في سباقها مع المستقبل نحو رؤية 2030.

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