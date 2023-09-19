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تعكس اهتمام رؤية السعودية 2030 بتطوير الشركات

الدوسري: ليلة مبهجة بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
الدوسري: ليلة مبهجة بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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احتفى وزير الإعلام، سلمان الدوسري، بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها تعكس اهتمام رؤية السعودية 2030.

فكرة عظيمة

وقال الدوسري في منشور عبر منصة إكس، ليلة مُبهجة بتدشين فكرة عظيمة، جسدها مشروع الكراج، كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط تعكس اهتمام رؤية السعودية 2030 بتطوير الشركات الناشئة بمشاركة 50 دولة.

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ابتكار وطموح

وتابع: ليلة ملامحها الابتكار والطموح، تحية لمن يقف خلف هذه الروح المتقدة أخي عبدالله عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

 

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