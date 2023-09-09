الدولار يرتفع إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ 2005

شهد الدولار ارتفاعات قياسية، وصلت إلى مستوى قياسي بعد سلسلة يبدو أنها لا تتوقف من المكاسب الأسبوعية، ومع رهان المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذ تتحدى الولايات المتحدة تشاؤماً اقتصادياً عالمياً.

مؤشر قوة الدولار

سجل مؤشر “بلومبرغ” لـ الدولار الفوري ارتفاعه الأسبوعي الثامن على التوالي، في أطول سلسلة صعود منذ عام 2005. وقد دفع هذا الارتفاع مؤشر القوة النسبية له لمدة 14 يوماً فوق مستوى 70 نقطة، والذي يراه البعض في وول ستريت علامة على سوق شهدت تشبعاً شرائياً.

ولم تتغير قيمة العملة الخضراء تغيراً يذكر أمس الجمعة. وشهدت الأسهم أيضاً تحركات ضعيفة، مع ارتفاع مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بعد هبوطه لمدة ثلاثة أيام. وضغطت أسهم “إنفيديا” و”تسلا” على أسهم الشركات الكبرى، وارتفعت أسهم “أبل” بعد هبوطها الذي أفقد الشركة 190 مليار دولار من قيمتها قبل أيام قليلة فقط من الإعلان عن أيفون 15، وساعات ذكية جديدة، وأحدث السماعات اللاسلكية.

تراجع العملات الرئيسية

وتراجعت كل العملات الرئيسية مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، مع اقتراب عملات الأسواق الناشئة ذات الوزن الثقيل مثل اليوان الصيني والروبية الهندية من مستويات قياسية منخفضة. ويعكس ارتفاع الدولار الأخير الشقوق التي بدأت تُفتح في الاقتصاد العالمي، حيث تشير التقارير إلى أن نمو اقتصاد الولايات المتحدة يتسارع حتى مع تباطؤ النمو في أوروبا والصين.

من جانبه قال مات مالي، رئيس استراتيجية السوق في شركة “ميلر تاباك+”: “لقد أصبح الدولار في منطقة التشبع الشرائي، لذلك، فقد حان الوقت للتراجع. وصلت المعنويات إلى مستويات متطرفة للدولار، وبالتالي فإن هذا لا يترك العديد من المشترين لرفعه على الأقل على المدى القريب. يجب على المستثمرين على المدى القصير توخي الحذر بشأن المراكز الطويلة في الدولار”.

الاتجاه الصعودي للدولار

وقالت لورا كوبر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في “بلاك روك”، إن الاتجاه الصعودي للدولار كان مفاجئاً. وأوضحت لتلفزيون بلومبرغ “نحن نشكك في استدامة ذلك، إلى حد كبير ونحن نتطلع إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، نعتقد أنه سيشير إلى توقف متشدد عن رفع الفائدة”.

عودة الدولار الملك

في غضون ذلك، قام بنك “إتش إس بي سي هولدينغز” (HSBC Holdings) بتغيير توقعاته للدولار، متوقعاً أن عملة الاحتياطي العالمي ستتعزز الآن بشكل جيد في العام المقبل نظرًا لضعف الآفاق الاقتصادية العالمية.

أسعار الفائدة

من المرجح أن تؤدي مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف احتمالات هبوط الاقتصاد الأمريكي هبوطاً سلساً ودفع عمليات بيع في الأسهم خلال الشهرين المقبلين، وفقاً للاستراتيجيين في “بنك أوف أمريكا” بقيادة مايكل هارتنت، قالوا إن احتمال حدوث هبوط عنيف يبلغ نحو 20%، لكن عائدات النفط والدولار والسندات التي تظل مرتفعة، فضلاً عن الظروف المالية الأكثر تشدداً، حيث لا تزال تشكل خطر شهري سبتمبر وأكتوبر.

وفي غضون ذلك، تخلى استراتيجيو أسعار الفائدة في “بنك أوف أمريكا” عن توصيتهم بشراء سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تكتيكياً، حيث رأوا أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تدفع العائد إلى 4.75%.

في حين أنهم لا يزالون يتوقعون أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات الشهر الماضي، ستنهي العام بنحو 4%، فإن هذه التوقعات في خطر، كما كتب الاستراتيجيون بقيادة مارك كابانا في مذكرة.