ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز الدولار يرتفع إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ 2005 ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 3 مناطق منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول مأساة أم فقدت أبناءها وزوجها في زلزال المغرب سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بالسلي حرس الحدود يوعي بأضرار المخدرات ومخالفة أنظمة الإقامة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.