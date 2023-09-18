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وسط مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية

الذهب يسجل أعلى تسوية منذ بداية سبتمبر

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
الذهب يسجل أعلى تسوية منذ بداية سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا عند تسوية تعاملات، اليوم الاثنين، مع تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل مخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل خلال أسبوعين في الولايات المتحدة.

الإغلاق الحكومي الجزئي

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية: إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.

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وأعلن كيفن مكارثي المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي، عزمه طرح مشروع قرار لزيادة النفقات الدفاعية للتصويت هذا الأسبوع، قبل صدور قرار الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل خلال أسبوعين، بحسب شبكة “فوكس نيوز”.

استيراد الذهب

ووفقًا لما ذكرته “فاينانشال تايمز” عن مصادر على دراية بالأمر، تراجع الفارق بين أسعار المعدن الأصفر في بورصتي شنغهاي ولندن إلى 76 دولارًا للأوقية الاثنين، بعد قرار رفع البنك المركزي الصيني للقيود المؤقتة على استيراد المصارف للذهب الجمعة.

وتجددت مخاوف الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن، حيث يقترب الموعد النهائي المقرر في 30 من سبتمبر لتمرير مجلس النواب- الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون، مشروع قانون الإنفاق لتمكين الوكالات الفيدرالية من أداء أعمالها.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب

وتترقب الأسواق، الأربعاء المقبل، صدور قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر لمدة يومين، حيث من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.2 دولار لتصل إلى 1953.4 دولار للأوقية، بعد أن لامس خلال التداولات 1945.7 دولار، وهي أعلى تسوية منذ بداية شهر سبتمبر.

تراجع مؤشر الدولار

في حين تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.25% عند 105.08 نقطة في الساعة 08:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أسعار الذهب في السعودية

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.45 ريال، أي ما يعادل نحو 61.99 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.08 ريال، أي ما يعادل نحو 56.82 دولار للجرام.

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