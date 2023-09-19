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يعتلي منصة الأمم المتحدة للمرة الأولى

الرئيس الأوكراني: بعض الدول الأوروبية تقدم دعمًا غير معلن لروسيا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
الرئيس الأوكراني: بعض الدول الأوروبية تقدم دعمًا غير معلن لروسيا
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بعض الدول الأوروبية تقدم دعمًا غير معلن لروسيا.

تجاوز العقوبات

وأضاف زيلينسكي الذي يعتلي منصة الأمم المتحدة للمرة الأولى اليوم الثلاثاء: بعض الدول الأوروبية تساعد روسيا على تجاوز العقوبات سرًّا.

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وتابع زيلينسكي: روسيا تسعى لتحويل مخزون الغذاء العالمي إلى سلاح مقابل الاعتراف ببعض الأراضي الأوكرانية التي تحتلّها.

وأكد الرئيس الأوكراني أن هناك بلدات ومدنًا في أوكرانيا تم تسويتها بالأرض.

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