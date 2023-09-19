الأهلي يُمطر شباك المصري برباعية الرئيس الأوكراني: بعض الدول الأوروبية تقدم دعمًا غير معلن لروسيا لقطات لسيول عسير اليوم استمتع بأجمل الذكريات في حفل أغاني المسلسلات ممثلة تركية شهيرة تطلق النار على رأسها محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الأسر الاقتصادية الفيحاء يخسر أمام آهال في دوري الأبطال الآسيوي إضراب عمالي أمريكي يضرب صناعة السيارات ويتحدى بايدن عودة الاشتباكات مجددًا بين أذربيجان وأرمينيا 4 منتجات متاحة لباقة الدعم المقدم من سكني
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بعض الدول الأوروبية تقدم دعمًا غير معلن لروسيا.
وأضاف زيلينسكي الذي يعتلي منصة الأمم المتحدة للمرة الأولى اليوم الثلاثاء: بعض الدول الأوروبية تساعد روسيا على تجاوز العقوبات سرًّا.
وتابع زيلينسكي: روسيا تسعى لتحويل مخزون الغذاء العالمي إلى سلاح مقابل الاعتراف ببعض الأراضي الأوكرانية التي تحتلّها.
وأكد الرئيس الأوكراني أن هناك بلدات ومدنًا في أوكرانيا تم تسويتها بالأرض.