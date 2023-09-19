الرئيس الأوكراني: بعض الدول الأوروبية تقدم دعمًا غير معلن لروسيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بعض الدول الأوروبية تقدم دعمًا غير معلن لروسيا.

تجاوز العقوبات

وأضاف زيلينسكي الذي يعتلي منصة الأمم المتحدة للمرة الأولى اليوم الثلاثاء: بعض الدول الأوروبية تساعد روسيا على تجاوز العقوبات سرًّا.

وتابع زيلينسكي: روسيا تسعى لتحويل مخزون الغذاء العالمي إلى سلاح مقابل الاعتراف ببعض الأراضي الأوكرانية التي تحتلّها.

وأكد الرئيس الأوكراني أن هناك بلدات ومدنًا في أوكرانيا تم تسويتها بالأرض.