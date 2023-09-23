الرئيس الإيراني: نهنئ السعودية بيومها الوطني ونأمل بتطوير العلاقات بكافة المجالات

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هنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء في تقرير، اليوم السبت، بأن “إبراهيم رئيسي، هنأ في برقية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية”.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “نهنئ السعودية بيومها الوطني ونأمل بتطوير العلاقات في كل المجالات”.
وتحتفل السعودية، اليوم السبت، بيومها الوطني الـ93، والذي يعد إحياء ذكرى توحيد المملكة تحت راية التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه.