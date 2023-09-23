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هنأ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 93

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض: ذكرى راسخة في وجدان كل مواطن

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض: ذكرى راسخة في وجدان كل مواطن
المواطن - فريق التحرير

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رفع المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، خالص التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الـ (93) لليوم الوطني السعودي.

رفعة الوطن والمواطن والإنسانية

وقال معاليه: “إن الشعب السعودي يستحضر في هذا اليوم المبارك، نعمة الله على هذه البلاد المباركة، وما هيأه لها من قيادة حكيمة تبذل الغالي والنفيس لتحقيق رفعة الوطن والمواطن والإنسانية جمعاء”.

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وأضاف معاليه: “هذه الذكرى الغالية، راسخة في وجدان كل مواطن على امتداد بلادنا، وتتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالتاريخ المشرق لمملكتنا الحبيبة، التي تأسست على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، رحمه الله، واستمرت مسيرتها الشامخة تحت قيادة ملوك المملكة، رحمهم الله، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، الذي يشهد تقدمًا غير مسبوق، وريادة في كل مناحي الحياة تحت مظلة “رؤية المملكة 2030” .

وسأل معاليه المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة، وبلادنا وقيادتها ومواطنيها في عز ورفعة دائمة.

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