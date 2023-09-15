الرئيس الروسي يدافع عن تعاون بلاده مع كوريا الشمالية

قالت وسائل إعلام روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دافع اليوم الجمعة، عن تعاون بلاده مع كوريا الشمالية.

التعاون مع كوريا الشمالية

وبحسب وسائل الإعلام، فقد أصر على أن هذا لا يمثل أي تهديد لأي شخص، وذلك خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود اليوم.

وأردف بوتين أن موسكو لم تنتهك أي عقوبات دولية فرضت على كوريا الشمالية الخاضعة لحظر من الأمم المتحدة بسبب برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وأمس الأربعاء، اتفق بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على تحقيق تعاون أوثق بين بلديهما.

ونفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين التوصل لأي صفقة عسكرية بين البلدين.