الرئيس العراقي يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 4 أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 4 مناطق نتنياهو: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا رونالدو: السعودية بلد جميلة ودوري روشن يتطور للأفضل إنجازات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية 12 فعالية احتفالًا باليوم الوطني في المدارس ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة السابعة ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل
هنأ فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اليوم ، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة.
وأكد فخامته، حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.