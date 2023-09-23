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الرئيس العراقي يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
الرئيس العراقي يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93
المواطن - واس

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هنأ فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اليوم ، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة.

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وأكد فخامته، حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

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