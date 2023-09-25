الرائد يسعى لاستعادة توازنه على حساب النجمة

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الظهور بشكل مميز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024، وتجاوز عقبة النجمة.
ومن المقرر أن تُقام مباراة النجمة ضد الرائد على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويدخل الفريق الريداوي مباراة النجمة ضد الرائد اليوم، بهدف تحقيق الفوز واستعادة التوازن، بعد معاناة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد.
وظهر الفريق بشكل مخيب للآمال في دوري روشن السعودي، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادل في مباراة، وخسر 5 مواجهات، وظهرت معاناته هجوميًا ودفاعيًا، حيث إنه لم يُسجل سوى 5 أهداف، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.
على الجانب الآخر، لم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة الأداء المتوقع في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، من الفوز مرة والتعادل مرتين والخسارة في 3 لقاءات.