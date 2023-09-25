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في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الرائد يسعى لاستعادة توازنه على حساب النجمة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
الرائد يسعى لاستعادة توازنه على حساب النجمة
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الظهور بشكل مميز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024، وتجاوز عقبة النجمة.

مباراة اليوم بالكأس

ومن المقرر أن تُقام مباراة النجمة ضد الرائد على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مباراة النجمة ضد الرائد
موعد المباراة – المصدر @alnajmahfc

مباراة النجمة ضد العربي

ويدخل الفريق الريداوي مباراة النجمة ضد الرائد اليوم، بهدف تحقيق الفوز واستعادة التوازن، بعد معاناة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl

وظهر الفريق بشكل مخيب للآمال في دوري روشن السعودي، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادل في مباراة، وخسر 5 مواجهات، وظهرت معاناته هجوميًا ودفاعيًا، حيث إنه لم يُسجل سوى 5 أهداف، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

على الجانب الآخر، لم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة الأداء المتوقع في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، من الفوز مرة والتعادل مرتين والخسارة في 3 لقاءات.

النجمة السعودي
لاعبو النجمة – المصدر @alnajmahfc

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