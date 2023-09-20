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لتعزيز التعاون المشترك في قطاع العمل

الراجحي يرأس وفد السعودية بلجنة وزراء العمل الخليجي

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
الراجحي يرأس وفد السعودية بلجنة وزراء العمل الخليجي
المواطن - واس

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رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في مسقط؛ وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب المعالي وزراء العمل بدول الخليج.

الموضوعات المدرجة

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، شملت موضوع احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس، وإستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، وموازنة المكتب التنفيذي للعام 2024م، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل.

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وتعكس هذه الاجتماعات سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاع العمل؛ لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات في سوق العمل.

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