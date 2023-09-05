Icon

فيتينيو يخضع لعملية جراحية Icon اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم Icon القبض على 5 مروجين للمخدرات في نجران والمدينة المنورة Icon السعودية تشارك في حوار دول الخليج حول سياسات رفاه الطفل غدًا Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة Icon وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن Icon كريم بنزيما: الزي السعودي جميل Icon الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط Icon نونو سانتو يُحاضر المدربين الوطنيين Icon وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
متمنيًا استمراره بالمنافسة على المراكز الأولى

الراشد يكافئ الاتفاق بعد البداية القوية بدوري روشن

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
الراشد يكافئ الاتفاق بعد البداية القوية بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم العضو الذهبي بنادي الاتفاق، عبدالرحمن الراشد، دعمًا ماليًا سخيًا لخزينة النادي، بعد البداية القوية للفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الراشد يشكر القيادة على الدعم

وأعرب الراشد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك للدعم الكبير والمستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي؛ حتى أصبح دوري روشن حديث العالم.

قد يهمّك أيضاً
عبدالعزيز المريسل: الاتحاد حسم صفقة محمد صلاح

عبدالعزيز المريسل: الاتحاد حسم صفقة محمد صلاح

إرجاء التمديد لليونيفيل جنوب لبنان بسبب خلافات داخل مجلس الأمن

إرجاء التمديد لليونيفيل جنوب لبنان بسبب خلافات داخل مجلس الأمن

وثمن العضو الذهبي بنادي الاتفاق، العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ في تهيئة كل الظروف المناسبة وتطوير البنية التحتية لكافة الأندية بعمل دؤوب.

مباراة الاتفاق وضمك
جانب من مباراة للاتفاق وضمك – المصدر spl

الراشد يدعم الاتفاق بعد بدايته القوية

وأبدى الراشد سعادته بالبداية المميزة لفريق الاتفاق، ووجه رسالة للإدارة واللاعبين، وقال: “البداية جيدة جداً ويجب المحافظة عليها ليستمر الفريق بالمنافسة على المراكز المتقدمة، ويجب أن نحذر من التراخي والعودة للنتائج السلبية”.

وتابع العضو الذهبي تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: “جمهور الاتفاق يستحق أن يشاهد فريقًا يقاتل ويلعب من أجل الشعار وأن يتباهى بفريقه أمام المنافسين فلا تخذلوهم”.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

وأردف: “وسأكون أول الداعمين للنادي ولكم؛ دعم النادي جزء من مسؤولية الأعضاء الذهبيين تجاه الكيان وكذلك نتشرف كأعضاء ذهبيين أن نكون جزءًا ولو بسيط من المنظومة الرياضية الحالية؛ والتي نتطلع من خلالها أن يكون الدوري السعودي من أقوى الدوريات في العالم”.

وحقق الاتفاق بداية مميزة بقيادة الأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، وتعادل مرة وخسر أخرى.

الاتفاق - الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال
الرياضة

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ...

الرياضة
التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين
السعودية اليوم

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر...

السعودية اليوم
النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ
آخر الاخبار

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

آخر الاخبار
أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند
مشاهير

أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء...

مشاهير
ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه
العالم

ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء...

العالم
الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني
السعودية اليوم

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم...

السعودية اليوم
رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق
السعودية اليوم

رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5...

السعودية اليوم