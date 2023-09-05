الراشد يكافئ الاتفاق بعد البداية القوية بدوري روشن

قدم العضو الذهبي بنادي الاتفاق، عبدالرحمن الراشد، دعمًا ماليًا سخيًا لخزينة النادي، بعد البداية القوية للفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الراشد يشكر القيادة على الدعم

وأعرب الراشد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك للدعم الكبير والمستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي؛ حتى أصبح دوري روشن حديث العالم.

وثمن العضو الذهبي بنادي الاتفاق، العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ في تهيئة كل الظروف المناسبة وتطوير البنية التحتية لكافة الأندية بعمل دؤوب.

الراشد يدعم الاتفاق بعد بدايته القوية

وأبدى الراشد سعادته بالبداية المميزة لفريق الاتفاق، ووجه رسالة للإدارة واللاعبين، وقال: “البداية جيدة جداً ويجب المحافظة عليها ليستمر الفريق بالمنافسة على المراكز المتقدمة، ويجب أن نحذر من التراخي والعودة للنتائج السلبية”.

وتابع العضو الذهبي تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: “جمهور الاتفاق يستحق أن يشاهد فريقًا يقاتل ويلعب من أجل الشعار وأن يتباهى بفريقه أمام المنافسين فلا تخذلوهم”.

وأردف: “وسأكون أول الداعمين للنادي ولكم؛ دعم النادي جزء من مسؤولية الأعضاء الذهبيين تجاه الكيان وكذلك نتشرف كأعضاء ذهبيين أن نكون جزءًا ولو بسيط من المنظومة الرياضية الحالية؛ والتي نتطلع من خلالها أن يكون الدوري السعودي من أقوى الدوريات في العالم”.

وحقق الاتفاق بداية مميزة بقيادة الأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، وتعادل مرة وخسر أخرى.