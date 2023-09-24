الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي

تفاعل الطبيب والشاعر د. عبدالمحسن عبدالرحمن الربيعة – عميد طبيب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية-، مع مناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 93 بأبيات شعرية تحمل في طياتها مشاعر الفرح والفخر بأمجاد هذا الوطن.

قصيدة سعوديون

وقال الربيعة، في قصيدة بعنوان سعوديون:

سعوديون أبناءُ المعالي

ولا يرضون إلا بالأعالي

ضعيفُ النفسِ يفرحُ بالأماني

وروحُ رجالنا روحُ القتالِ

تأْثرتْ المجْرةُ بالسعوْدي

كتأْثير الزلازلِ في الجبالِ

إذا لم يسمعو منا رعوداً

سنمطرُ للأصمِّ من الفعالِ

بنى شرف الفخار لنا رجالٌ

رجالٌ دونت فعلَ الرجالِ

عظيمٌ كل ما فيهمْ عظيمٌ

مخالبهم تُبيّنُ في النزالِ

ملوكُ العزِ أبطالٌ تراهمْ

كشوكِ الوردِ في يدِ التعالي

وتحتفل السعودية هذه الأيام، بذكرى اليوم الوطني الـ 93 الذي يجسد عظمة وتضحيات الأجداد لتوحيد أغلى وطن.