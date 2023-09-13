الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف مالية وقانونية وتقنية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها المالية والقانونية والتقنية لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات المطلوبة وذلك للعمل في المقر الرئيسي بالرياض.

المسميات الوظيفية:

– باحث شؤون الدولية

– أخصائي هندسة برمجيات

– مدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية

– أخصائي متقدم مراجعة داخلية

– أخصائي أول مراجعة داخلية

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة

– القانون

– العلاقات الدولية

– نظم المعلومات

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– أو ما يعادلهم

نبذة عن الهيئة:

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب عن طريق الرابط: اضغط هنا